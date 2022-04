Bruxelles, 12 apr. (LaPresse) – “Quando Putin ha visto che la Russia non sarebbe mai diventata l’Europa o l’Occidente, ha avuto l’idea che l’Occidente sarebbe diventato la Russia. Per decenni ha creato legami e dipendenze, come l’energia, e ha anche finanziato gruppi in Occidente che lavorano per minare e diffondere narrazioni come quella dell’Occidente sotto pressione migratoria”. Così la premier dell’Estonia, Kaja Kallas, rispondendo a una domanda de LaPresse sulla presenza di posizioni filo-Putin nel dibattito politico e mediatico in Italia. “Stiamo assistendo a una campagna a lungo pianificata dal Cremlino per esercitare il controllo sui paesi vicini con la forza bruta, indipendentemente dal costo umano – ha spiegato -. Parte di ciò sono stati gli sforzi a lungo termine per cercare di minare l’unità occidentale e di collegare l’Occidente alla Russia”.

