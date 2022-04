Bruxelles, 12 apr. (LaPresse) – “Finché l’Ucraina non ha vinto questa guerra, non abbiamo fatto abbastanza. Spetta a ogni paese trovare più modi per sostenere l’Ucraina. Ogni paese deve fare la sua parte”. Lo dichiara la premier dell’Estonia, Kaja Kallas, in un’intervista a LaPresse. “L’Estonia ha già fornito all’Ucraina assistenza umanitaria e difensiva per un valore di oltre 230 milioni di euro – ha evidenziato la prima ministra -. Questo ci rende uno dei principali erogatori di aiuti pro capite. Siamo stati tra i primi a fornire armi all’Ucraina, già a dicembre. Se noi, un piccolo paese di 1,3 milioni di persone, possiamo fare questo, sono sicura che anche i paesi più grandi possano fare ancora di più”.

