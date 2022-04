Bruxelles, 12 apr. (LaPresse) – “Siamo in un momento decisivo e le decisioni che prendiamo ora rimarranno con noi per decenni. La guerra tocca i confini dell’Unione europea. La nostra risposta e il nostro sostegno all’Ucraina determineranno se è possibile una pace duratura nel nostro continente”. Lo dichiara la premier dell’Estonia, Kaja Kallas, in un’intervista a LaPresse.

