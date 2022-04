Bruxelles, 12 apr. (LaPresse) – “Dobbiamo tenere a mente che l’Ucraina non deve essere costretta a nessun tipo di accordo. Solo gli ucraini possono scegliere. Non posso fare a meno di ammirare la coraggiosa battaglia che sta conducendo Volodymyr Zelensky e le scelte estremamente difficili che deve affrontare. E dobbiamo ricordare che qualsiasi accordo in questo momento non è fatto volontariamente ma sotto la minaccia delle armi”. Lo dichiara la premier dell’Estonia, Kaja Kallas, in un’intervista a LaPresse.

