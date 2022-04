Torino, 12 apr. (LaPresse) – “La guerra esiste, bisogna evitare ogni forma di negazionismo. Chi chiude gli occhi davanti ai morti reali, alla distruzione che sta avvenendo in Ucraina, fa solo finta di non vedere le atrocità commesse dall’esercito russo e dà linfa alla propaganda russa che spinge Putin ad andare avanti con questa guerra assurda”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a Fanpage.

