Milano, 12 apr. (LaPresse) – Le immagini di Bucha “non sono effetti speciali, non sono un film. Chi sta facendo negazionismo sta alimentando la propaganda russa. Tutti quei morti non sono effetti speciali. Non si può dire che Bucha non sia mai esistita. È importante fermare la guerra il prima possibile con la pace, il dialogo e la diplomazia”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Stasera Italia’ su Retequattro. “Putin – ha aggiunto – sta scatenando la rabbia sull’Est. Dobbiamo arrivare alla pace prima possibile, non possiamo permetterci di vedere le immagini” di questi giorni. “Noi stiamo avendo difficoltà economiche per la guerra di Putin, non per le sanzioni. Se Putin continuerà, gli dovremo mettere altre sanzioni. Gli effetti” non riguardano solo “l’energia”, ma si avvertono “anche dal punto di vista alimentare”, ha chiarito il titolare della Farnesina. Alla domanda se quella di Putin sia una sfida ai nostri valori, ha poi risposto: “Sicuramente” il presidente russo “non sopporta che in Ucraina si sia votato e che Zelensky, in ragione del mandato ricevuto, voglia portare l’Ucraina nell’Unione europea”.

