Washington (Usa), 12 apr. (LaPresse) – Il segretario di stato americano Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti hanno “informazioni credibili sul fatto che le forze russe potrebbero utilizzare una varietà di agenti antisommossa, inclusi gas lacrimogeni mescolati con agenti chimici” a Mariupol. Blinken, parlando in conferenza stampa, ha però sottolineato che al momento non si sa se siano già state utilizzate: “Non siamo nella posizione di confermare nulla. Non credo che lo siano nemmeno gli ucraini”. Il segretario di Stato ha poi aggiunto che l’uso di armi chimiche rappresenta “una vera preoccupazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata