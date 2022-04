Washington (Usa), 12 apr. (LaPresse) – “La guerra della Russia contro l’Ucraina è un attacco al popolo ucraino. È anche un attacco a quell’ordine basato sulle regole a cui entrambi aderiamo e difendiamo”, gli Stati Uniti “continueranno ad aumentare il nostro sostegno al governo e al popolo ucraino e inviteranno le altre nazioni a fare lo stesso, così come chiediamo a tutte le nazioni di condannare le azioni sempre più brutali di Mosca”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dopo l’incontro, nel formato ‘Dialogo 2+2’, con Rajnath Singh e S Jaishankar, ministri indiani della Difesa e degli Esteri. Blinken ha dichiarato che “l’India deve prendere le proprie decisioni su come affrontare” la guerra russa in Ucraina e che gli Stati Uniti ritengono “importante che tutti i paesi, specialmente quelli con influenza, facciano pressione su Putin per porre fine al la guerra”. “Naturalmente, stiamo incoraggiando i paesi a non acquistare ulteriori forniture di energia dalla Russia”, ha aggiunto Blinken.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata