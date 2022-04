Milano, 12 apr. (LaPresse) – “In questo momento c’è solo un pensiero, quello di andare avanti da parte di tutte le istituzioni italiane e andremo avanti. L’Egitto deve darci il domicilio delle persone che sono indagate, che sono membri della National Security egiziana, lo pretendiamo. Dobbiamo continuare a lavorare ancora più di prima perché vogliamo arrivare a un processo in Italia”. Così il presidente della Camera Roberto Fico al Gr1, ricordando che per il processo “sono indagate quattro persone che avrebbero prima sequestrato e poi torturato e ucciso Giulio Regeni. Davanti a questo non ci possiamo fermare”.

