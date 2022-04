Milano, 12 apr. (LaPresse) – “Nella fase di rilancio del Paese, risulta ora decisivo l’impegno affinché la ripresa economica, favorita dall’afflusso di ingenti risorse europee, non sia inficiata dai tentativi di infiltrazione criminale e da forme diffuse di illegalità”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Lamberto Giannini, capo della polizia, in occasione dei 170 anni dalla fondazione del corpo.

