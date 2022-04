Milano, 12 apr. (LaPresse/AP) – Tredici persone sono state trasportate negli ospedali vicini al luogo della sparatoria in una stazione della metropolitana di Brooklyn, a New York. Lo ha fatto sapere il dipartimento dei vigili del fuoco della città. In precedenza le forze dell’ordine hanno parlato di cinque persone colpite da spari.

