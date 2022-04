Napoli, 12 apr. (LaPresse) – Avrebbe aggredito e poi dato fuoco al fratello per riscuotere l’indennizzo di una polizza assicurativa sulla vita della vittima. Con questa accusa è stato fermato un 36enne gravemente indiziato dell’omicidio premeditato, pluriaggravato, del fratello 33enne, Domenico. Ad eseguire il decreto, disposto dalla Procura di Torre Annunziata, in data odierna, a S.Antonio Abate (Napoli), sono stati i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. La serrata attività d’indagine, condotta dai militari e coordinata dalla Procura, ha consentito di far luce sul ritrovamento di un cadavere carbonizzato nelle campagne di Lettere, avvenuto lo scorso 30 marzo. In quell’occasione gli uomini dell’Arma, allertati da alcuni residenti della zona che avevano notato il propagarsi delle fiamme e una colonna di fumo alzarsi da un fondo agricolo, sono intervenuti in un terreno distante poche centinaia di metri dal centro abitato di Sant’Antonio Abate, dove hanno rinvenuto il cadavere di un uomo completamente carbonizzato, ancora avvolto dalle fiamme, adagiato sotto una piccola tettoia.

