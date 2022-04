Napoli, 12 apr. (LaPresse) – Fermati 2 minorenni per l’omicidio di Giovanni Guarini, il 19 di Torre del Greco ucciso domenica sera a coltellate, dopo una lite all’esterno delle giostre in via Nazionale. Ad eseguire ieri pomeriggio il decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli gli agenti della polizia di Stato della squadra mobile di Napoli e del commissariato di Torre del Greco: I fermati sono 2 minorenni, entrambi indiziati dei delitti di omicidio del 19enne e del tentato omicidio di un altro giovane coetaneo. Le articolate indagini coordinate dalla Procura per i minorenni, sono partite dall’analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona nonché dalle testimonianze di alcuni testimoni identificati sul posto. Questo ha consentito di identificare i due giovani minorenni gravemente indiziati di avere, in epilogo di una lite avvenuta per futili motivi, inferto numerose coltellate al giovane Giovanni Guarino, deceduto quasi immediatamente, e ferito gravemente l’altro giovane tuttora ricoverato in prognosi riservata.

