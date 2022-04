Milano, 12 apr. (LaPresse) – “Ecco un altro che non studia e che non sa cosa è un bilancio. E nemmeno quali sono le regole per i lavori pubblici”. Così su Twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in risposta al ‘cinguettìo’ del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha scritto: “Sala si lamenta perché le casse del Comune sono vuote, ma rinuncia a un miliardo di euro di investimenti privati sulla città per la nuova e moderna area di San Siro. Basta coi No e coi ritardi, Milano merita il futuro”.

