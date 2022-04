Milano, 12 apr. (LaPresse) – “Il grido d’allarme di Sala va accolto e bisogna dare delle risposte concrete, anche perché Milano è il motore del Paese, ha sempre dato tanto e, adesso che ha bisogno, bisogna aiutarla. Dall’altro lato, bisogna aiutare complessivamente i Comuni perché così non si va avanti”. Così a LaPresse Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di Ali (Autonomie locali italiani). “È un grido d’allarme – aggiunge – che lanciamo già dall’inizio dell’anno, perché il problema dell’inflazione era già gravissimo dall’inizio dell’anno. Con la guerra è ulteriormente peggiorato e purtroppo strutturato. Le risorse stanziate per aiutare i Comuni nella parte corrente dei bilanci sono del tutto insufficienti. Complessivamente, sono circa 200 milioni che al massimo vanno a coprire il primo bimestre. Milano ha una condizione particolare, perché il Covid l’ha penalizzata particolarmente, in particolar modo sulle società partecipate”.

