Milano, 12 apr. (LaPresse) – “La gestione del fenomeno migratorio e delle emergenze umanitarie, come quella che ora interessa la popolazione dell’Ucraina, accanto ai compiti di Polizia di Frontiera, evidenzia un ruolo cruciale nel favorire soccorso, assistenza e integrazione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Lamberto Giannini, capo della Polizia, in occasione del 170esimo anniversario della fondazione del corpo.

