Milano, 12 apr. (LaPresse) – “Il Governo non solo è stabile, ma è chiamato a una grande responsabilità. Se qualcuno pensa che possiamo fare a meno di un Governo in Italia in un momento così difficile, con la guerra dopo due anni di pandemia, può farlo ma sarebbe irresponsabile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Stasera Italia’ su Retequattro.

