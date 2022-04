Torino, 12 apr. (LaPresse) – “Con il passaggio di ieri in Algeria iniziamo a portare a casa accordi concreti sulle nuove forniture energetiche, essenziali per renderci autonomi dal gas russo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a Fanpage. “C’è un accordo col governo algerino, nell’ambito del quale partiamo subito con circa 3 miliardi di metri cubi in più di gas, e in maniera graduale dal 2023 arriveremo a 9 miliardi. Nel frattempo lavoriamo con l’Algeria per sviluppare energie rinnovabili e idrogeno verde, così da accelerare una transizione energetica che alla luce di questa guerra ha bisogno di nuovo slancio”, aggiunge Di Maio. Del resto, le alternative per non dover subire “il ricatto della Russia, che ora ci chiede il pagamento del gas in rubli, passano per il rafforzamento delle nostre partnership energetiche”, aggiunge il titolare della Farnesina, ricordando che proprio per evitare uno scenario di questo tipo, “abbiamo preparato il terreno nell’ultimo mese e mezzo andando in missione anche in Qatar, Congo, Angola, Mozambico e Azerbaijan”.

