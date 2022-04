Torino, 12 apr. (LaPresse) – “Non entro nel merito delle elezioni, dico però che ora più che mai è il momento in cui serve una forte spinta europeista per migliorare l’Ue, non il sovranismo per distruggerla. Dobbiamo far prevalere i valori della democrazia, veri e propri anticorpi contro autocrazie e dittature che cercano di annientare i diritti umani e il rispetto della persona”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a Fanpage, a proposito delle presidenziali francesi. “L’Europa non è perfetta, va migliorata e rafforzata sicuramente, ed è questo il contributo che l’Italia deve dare. Ma proprio in una fase come questa abbiamo visto l’importanza di stare uniti, di essere solidali, di far parte di un’Unione Europea che deve difendere e tutelare i propri Stati membri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata