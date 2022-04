Roma, 12 apr. (LaPresse) – “Cosa chiederemo domani a Draghi? Dopo due anni di Covid, una guerra in corso che speriamo finisca il prima possibile, con la benzina alle stelle, con le bollette di luce a gas e il carrello della spesa fuori controllo è il momento di tagliare le tasse”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver depositato in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare sulla maternità surrogata. “Non è il momento di ipotizzare aumenti di tasse sulla casa, sull’affitto, su risparmi e titoli di Stato – aggiunge -. Porteremo quindi un’idea di sostegno alle famiglie e alle imprese, e dal mio punto di vista anche un’idea di pace fiscale. Occorre rottamare milioni di cartelle esattoriali”. “Ipotizzare in questo momento storico di aumentare anche solo una tassa è assolutamente sbagliato”, conclude il segretario leghista.

