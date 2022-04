Milano, 12 apr. (LaPresse) – “Il primo tema è che noi non possiamo subire alcun tipo di ricatto sui rubli da parte della Russia. L’altro tema è che non possiamo pagare per le famiglie e le imprese italiane il costo di questa guerra all’infinito”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Stasera Italia’ su Retequattro.

