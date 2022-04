Milano, 12 apr. (LaPresse) – “A noi il massimo del gas serve per l’inverno. Con il gas che stiamo andando a prendere, ad esempio, dall’Algeria facciamo degli stoccaggi. Sei dei nove miliardi che ieri abbiamo firmato per l’Algeria arriveranno già dall’inverno. Se affronteremo l’inverno con serenità, dipenderà anche da altri viaggi che faremo nelle prossime settimane per chiudere altri accordi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Stasera Italia’ su Retequattro. “Prendiamo energia e gas da altri Paesi. Sono stato” anche “in Mozambico, in Congo, in Angola e in Azerbaigian. Prima di parlare di razionamenti, lavorerei al piano di sicurezza energetica a cui stiamo lavorando”, ha aggiunto.

