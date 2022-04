Milano, 12 apr. (LaPresse) – “Il contrasto al terrorismo e la promozione della sicurezza informatica rappresentano ulteriori sfide, da raccogliere in collaborazione con le Forze di Polizia di altri Paesi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Lamberto Giannini, capo della Polizia, in occasione del 170esimo anniversario della fondazione del corpo.

