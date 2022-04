Milano, 12 apr. (LaPresse) – La ‘variante Xf’ scoperta per la prima volta in Italia nel laboratorio di Microbiologia di Pievesestina a Cesena è stata intercettata al secondo sequenziamento e non rilevata al primo tentativo. Lo spiega a LaPresse il professor Vittorio Sambri, direttore dello stesso laboratorio. “Verosimilmente si è sviluppata nel paziente o durante la coltivazione in vitro”, spiega Sambri.

