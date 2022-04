Londra (Regno Unito), 12 apr. (LaPresse) – Il primo ministro Boris Johnson ha detto di aver pagato la multa che gli è stata inflitta nell’ambito dello scandalo ‘partygate’, l’indagine sui ritrovi organizzati a Downing Street, che hanno violato le regole restrittive anti Covid approvate dal suo stesso governo. “Ho pagato la multa e porgo ancora le mie più complete scuse”, ha spiegato. “In tutta franchezza in quel momento non mi è venuto in mente che potesse essere una violazione delle regole”, ha aggiunto. Quanto a chi gli ha chiesto le dimissioni, il premier ha chiarito: “Voglio poter portare avanti il mio mandato e affrontare i problemi del Paese”.

