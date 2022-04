Londra (Regno Unito), 12 apr. (LaPresse/AP) – L’ufficio del primo ministro britannico Boris Johnson ha reso noto che gli verrà inflitta una multa per aver violato le normative sul Covid-19 per il cosiddetto ‘partygate’, le feste organizzate negli uffici governativi durante il lockdown. Anche il capo del Tesoro Rishi Sunak sarà multato. La notizia è arrivata dopo che la polizia metropolitana di Londra ha annunciato che stava emettendo altre 30 sanzioni in relazione allo scandalo ‘partygate’. “Il Primo Ministro e il Cancelliere dello Scacchiere hanno ricevuto oggi la notifica che la polizia metropolitana intende emettere loro avvisi di multa”, ha detto un portavoce dell’ufficio di Johnson.

