Milano, 12 apr. (LaPresse) – Bagarre questa mattina in Consiglio Regionale della Lombardia dove era in programma la discussione sulla Commissione Covid, con la votazione delle relazioni di maggioranza e opposizioni. Nel corso della seduta si è appreso dell’assenza del presidente Attilio Fontana, della vicepresidente e attuale assessora al Welfare Letizia Moratti e dell’ex assessore al Welfare Giulio Gallera. In aula non era presente nessuno della Giunta, a eccezione del sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio Regionale Fabrizio Turba.

