Torino, 11 apr. (LaPresse) – Decine di migliaia di soldati russi vengono ammassati per la prossima offensiva. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Parlamento sudcoreano, citato dal Guardian, sottolineando che la Russia minaccia l’Europa, non solo l’Ucraina, e non si fermerà a meno che non sia costretta. L’Ucraina ha bisogno di più aiuto se vuole sopravvivere alla guerra.

