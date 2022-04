Bruxelles, 11 apr. (LaPresse) – “Dopo l’appoggio al quinto pacchetto di sanzioni, continueremo ad analizzare come possiamo trovare nuove formule per evitare che Valdimir Putin prosegua a finanziare la sua guerra. Analizzeremo anche la situazione finanziaria per vedere come possiamo appoggiare l’esercito e il governo ucraino affinché continui a esistere un’Ucraina libera e sovrana”. Così il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares Bueno, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri Ue a Lussemburgo. “Analizzeremo anche la situazione” delle sanzioni che comprendono il petrolio russo, “ci sono due cose che dobbiamo che tenere in considerazione – ha spiegato il ministro -, da una parte evitare di finanziare la guerra di Putin con fondi europei, e allo stesso tempo bisogna pensare ai cittadini europei e alla necessità di non destabilizzare alcuni paesi la cui struttura energetica è stata molto unita alla Russia. Sono sicuro che ci saranno i due parametri e la Spagna sarà solidale con le decisioni prese nell’Ue”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata