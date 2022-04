Kiev (Ucraina) 11 apr. (LaPresse/AP) – Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, ha dichiarato ad Associated Press che più di 10.000 civili sono morti nella città nell’assedio russo iniziato a febbraio. Boychenko ha spiegato che i cadaveri “ricoprono a tappeto le strade della nostra città” e che il bilancio delle vittime potrebbe essere di oltre 20.000. Il sindaco ha anche affermato che le forze russe hanno portato crematori mobili in città per smaltire i corpi e ha accusato le forze russe di rifiutarsi di consentire ai convogli umanitari di entrare in città nel tentativo di mascherare la carneficina.

