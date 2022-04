Milano, 11 apr. (LaPresse) – A Putin “ho spiegato che il suo atteggiamento, il suo punto di vista, non è condiviso da nessuno. Lui la vede come una sorta di operazione di autodifesa della Federazione russa. La chiama operazione militare speciale. Io la chiamo guerra”. Lo ha dichiarato il cancelliere austriaco Karl Nehammer parlando in conferenza stampa dopo l’incontro odierno con il presidente russo Vladimir Putin. Nehammer, tuttavia, ha osservato che “era anche chiaro e riconoscibile che Putin ha ancora fiducia” nei negoziati in corso tra russi e ucraini a Istanbul.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata