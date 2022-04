Torino, 11 apr. (LaPresse) – Ramzan Kadyrov, leader della Repubblica russa di Cecenia, ha rivelato che ci sarà una nuova offensiva delle forze russe non solo sul porto assediato di Mariupol ma anche su Kiev e altre città ucraine. “Ci sarà una offensiva, non solo su Mariupol ma anche su altri luoghi, città e villaggi – ha rivelato in un video pubblicato sul suo canale Telegram – Luhansk, Donetsk, poi prenderemo Kiev e tutte le altre città. Vi assicuro, non ci sarà un passo indietro”.

