Milano, 11 apr. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, parlando all’emittente Rossiya 24 TV si è scagliato contro l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell. “L’Ucraina ha iniziato a essere usata come trampolino per la soppressione finale della Russia e per la subordinazione della Russia al sistema globale che l’Occidente ha costruito”, ha detto Lavrov, citato dall’agenzia di stampa russa Interfax.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata