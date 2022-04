Roma, 11 apr. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere austriaco Karl Nehammer potrebbero affrontare il tema del pagamento del gas durante il loro incontro in programma oggi a Mosca. Lo riporta Tass. Peskov ha spiegato che il tema principale dell’incontro sarà la situazione in Ucraina, ma “non si può escludere” che i due leader si confronteranno anche sulla questione del gas che è “molto rilevante per la parte austriaca”, ha detto Peskov.

