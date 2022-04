Torino, 11 apr. (LaPresse) – L’ulteriore espansione della Nato, inclusa l’adesione di Finlandia e Svezia all’alleanza, non contribuirà alla sicurezza in Europa. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sulle prospettive per questi paesi di aderire alla Nato. “Questa non è un’alleanza che garantisce pace e stabilità. Un’ulteriore espansione dell’alleanza, ovviamente, non porterà ulteriore sicurezza al continente europeo”, ha affermato il portavoce del Cremlino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata