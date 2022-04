Torino, 11 apr. (LaPresse) – Elon Musk ha deciso di non entrare nel CdA di Twitter, di cui è il maggiore azionista. Lo ha rivelato sui social il direttore generale di Twitter Parag Agrawal. “Elon ha deciso di non entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione”, ha twittato.

