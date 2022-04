Roma, 11 apr. (LaPresse) – “L’11 aprile alle 6.20 l’ingresso dell’ambasciata russa in Italia è stato aggredito con la vernice. Sul posto è arrivata la polizia. L’autore è stato fermato. In relazione all’incidente è stata inviata una nota verbale al ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana con la richiesta di rafforzare le misure di sicurezza della missione e di condurre un’indagine obiettiva sull’incidente”. Lo scrive su Facebook l’ambasciata della Federazione russa in Italia in relazione all’atto vandalico contro l’edificio dell’ambasciata.

