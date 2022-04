Pescara, 11 apr. (LaPresse) – Stava fuggendo in taxi il 29enne fortemente sospettato di aver sparato ad un giovane cuoco, di origine dominicana, nella rosticceria in cui lavora forse per la lunga attesa del servizio. A fermare il giovane, di origine abruzzese ma per diverso tempo vissuto all’estero, è stata la Squadra mobile di Pescara, nella tarda serata di ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata