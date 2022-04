Gerusalemme (Israele), 11 apr. (LaPresse/AP) – Le forze israeliane hanno ucciso un uomo palestinese vicino alla città di Betlemme, nella Cisgiordania occupata. Lo afferma il ministero della salute palestinese. L’esercito ha aperto il fuoco contro un uomo che ha lanciato una bomba incendiaria verso un veicolo israeliano che stava percorrendo l’autostrada. La sparatoria fa salire a tre il numero di palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, compreso una donna disarmata uccisa in un posto di blocco vicino a Betlemme. Israele ha intensificato la sua attività militare in Cisgiordania dopo che degli aggressori palestinesi recentemente hanno ucciso 14 israeliani in quattro attacchi mortali.

