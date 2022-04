Roma, 11 apr. (LaPresse) – Almeno due persone sono state uccise e diverse sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto lungo una funivia in India, nel distretto di Deoghar nel Jharkhand. Lo riporta la tv indiana. Secondo i funzionari, 48 persone sono ancora bloccate in almeno 12 cabine della funivia ed è in corso un’operazione di salvataggio con l’aiuto di due elicotteri dell’aeronautica indiana. L’incidente sembra essersi verificato a causa di un problema tecnico ma, riferiscono i funzionari indiani, si dovranno effettuare accertamenti.

