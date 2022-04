Roma, 11 apr. (LaPresse) – La ministra tedesca per la famiglia, Anne Spiegel, si è dimessa dopo aver ricevuto pesanti critiche per una vacanza di quattro settimane dopo l’alluvione nella Valle dell’Ahr nell’estate del 2021. Lo riportano i media tedeschi. Spiegel ha spiegato di aver preso questa decisione a causa delle pressioni politiche e per evitare danni al governo che sta affrontando grandi sfide. La 41enne, esponente dei Verdi, ha lasciato l’incarico circa quattro mesi dopo il giuramento. La portavoce del governo federale, Christiane Hoffmann, ha riferito che il cancelliere Scholz ha preso atto della decisione della ministra e le ha augurato il meglio.

