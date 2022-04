Roma, 11 apr. (LaPresse) – “Nei Paesi europei c’è una grande operazione di influenza da parte della Russia” e il presidente Vladimir Putin “farà di tutto per aiutare” nella corsa all’Eliseo Marine Le Pen, che vede in lui un “alleato strategico”. Lo ha detto a LaPresse l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata. “In Francia la presenza della lobby russa e di operazioni sottotraccia è molto forte. Lo stesso Macron ha denunciato questo fatto e nel Paese è stata creata un’agenzia apposita per contrastare le cyber-interferenze nelle elezioni presidenziali”, e “dubito che Le Pen ne sia stata entusiasta”, ha affermato Terzi, ricordando poi che la leader del Rassemblement National non ha fatto mistero di aver ricevuto finanziamenti russi e di avere fiducia in Putin, e questo sarebbe qualcosa di “difficile da assorbire”, qualora Le Pen vincesse le elezioni, in una situazione così grave, in cui Putin sta cercando di destabilizzare l’Europa.

