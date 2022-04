Roma, 11 apr. (LaPresse) – La partita tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi è “apertissima”, e i due candidati “hanno dimostrato di averne consapevolezza” nei discorsi pronunciati dopo l’uscita dei risultati parziali. Lo ha detto a LaPresse l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata. La leader del Rassemblement National è un’avversaria “estremamente temibile per Macron” e il presidente uscente avrà bisogno di un grande impegno per vincere e battere Le Pen che non è mai stata così forte”, ha spiegato Terzi. Le Pen questa volta è stata “più attenta” su temi che l’avevano penalizzata nel 2017, “come le proposte economiche e sociali, in particolare sull’uscita dall’euro e sull’opposizione all’Europa”, e, ha affermato l’ex ministro, ha “puntato tutto su questioni che interessano una fascia molto più ampia” del suo elettorato fidelizzato “che vede nel quinquennio che si sta concludendo delle gravi insufficienze”.

