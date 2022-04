Roma, 11 apr. (LaPresse) – Marine Le Pen ha ricevuto l’endorsement di Éric Zemmour per il secondo turno delle presidenziali, e Zemmour ha alle spalle l’imprenditore e produttore televisivo francese Vincent Bolloré, “la carta Bolloré sarà molto importante per Le Pen”. Lo ha detto a LaPresse l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata. “Il gruppo Bolloré, con la sua capacità di influenza, sosterrà quindi Le Pen e questo può contare, in modo non trascurabile”, ha spiegato Terzi.

