Roma, 11 apr. (LaPresse) – “Una Francia a guida Marine Le Pen sarebbe un problema per il processo di integrazione europea”, mentre la conferma di Emmanuel Macron all’Eliseo sarebbe “più coerente con gli interessi italiani, europei e atlantici”. Lo ha detto a LaPresse l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata. Nonostante Le Pen abbia “messo acqua nel vino antieuropeista”, resta “una radicata sovranista nel senso più problematico del termine, ovvero non è una sovranista conservatrice”, ma “ha una visione contraria al multilateralismo che pone enfasi sulle organizzazioni internazionali, come la Nato, l’integrazione europea e la difesa europea”, ha spiegato l’ex ministro, ricordando tuttavia che neanche l’ex presidente Usa Donad Trump è riuscito a distruggere la Nato o a farne uscire gli Stati Uniti, nonostante, come riferito dal suo consigliere per la sicurezza nazionale John R. Bolton, ne avesse tutte le intenzioni.

