Milano, 11 apr. (LaPresse) – “Ieri si è tenuto il primo turno delle presidenziali. Grazie a chi mi ha dato fiducia, perché il progetto che io difendo è arrivato in testa”, “sono felice di essermi qualificato al secondo turno e sono riconoscente ai compatrioti che mi hanno dato fiducia, che sono più numerosi di cinque anni fa”, ma al tempo stesso “vedo le fratture e la mia volontà è di andare a convincere”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo su Bfmtv all’indomani del primo turno delle presidenziali. Al secondo turno Macron affronterà Marine Le Pen, candidata del partito di estrema destra Rassemblement National. L’intervista su Bfmtv si tiene a Carvin (Pas de Calais), distretto che ha votato per Marine Le Pen e che dunque Macron vuole convincere in vista del ballottaggio.

