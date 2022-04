Roma, 11 apr. (LaPresse) – “La guerra in Ucraina ha consolidato il consenso di Emmanuel Macron” che “ha giocato un buon ruolo nella crisi” e “non ha fatto passi falsi”, anche se ha pagato nel primo turno delle elezioni il fatto di “non aver fatto campagna elettorale perché impegnato a gestire il conflitto e l’aggressione russa”. Lo ha detto a LaPresse Jean Pierre Darnis, professore all’Université Côte d’Azur e alla Luiss, dove insegna storia contemporanea, parlando dell’effetto che la guerra in Ucraina ha avuto sulle presidenziali francesi. Per vincere al secondo turno per Macron sarà “fondamentale parlare poco della guerra e calarsi nei panni del candidato, prendendo le distanze dal suo mandato”, ha spiegato il professore, affermando poi che il presidente dovrà cercare di “suscitare una forma di empatia a sinistra sulle riforme sociali”, in modo che i sostenitori della gauche siano incentivati a votare per lui. Commentando il discorso pronunciato ieri dal presidente dopo i primi risultati, Darnis ha affermato che Macron “è apparso stanco” e che “non aveva ancora preso la necessaria distanza dal ruolo di presidente, non era ancora il candidato di cinque anni fa capace di ‘addentare’ la politica. Dovrà tornare a essere quel candidato”.

