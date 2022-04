Roma, 11 apr. (LaPresse) – L’endorsement da parte di Éric Zemmour alla candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen, “favorisce Emmanuel Macron” al secondo turno delle presidenziali francesi, in programma il 24 aprile. Lo ha detto a LaPresse Jean Pierre Darnis, professore all’Université Côte d’Azur e alla Luiss, dove insegna storia contemporanea. Zemmour si è infatti “imposto come un candidato radicale e identitario” e il suo appoggio a Le Pen ha “rafforzato la connotazione radicale” della leader che, in campagna elettorale, “si è fatta furba e ha mostrato il suo volto moderato”, ha spiegato il professore.

