Roma, 11 apr. (LaPresse) – Gli elettori del leader di ‘La France Insoumise’, Jean-Luc Mélenchon, al secondo turno delle presidenziali francesi “si asterranno o voteranno per il presidente uscente Emmanuel Macron. Non andranno a confluire su Marine Le Pen”. Lo ha detto a LaPresse Jean Pierre Darnis, professore all’Université Côte d’Azur e alla Luiss, dove insegna storia contemporanea, parlando all’indomani del primo turno delle presidenziali. Darnis ha sottolineato che Mélenchon per tre volte ha invitato i sostenitori a non dare un solo voto alla leader del Rassemblement National. Mélenchon ha ottenuto al primo turno il 21,95% dei voti, arrivando terzo dopo Macron e Le Pen.

