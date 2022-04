Londra (Regno Unito), 11 apr. (LaPresse/AP) – L’attivista egiziano pro democrazia Alaa Abdel-Fattah, icona della rivolta di piazza Tahrir del 2011 che portò alla caduta di Hosni Mubarak e in carcere da oltre 3 anni e mezzo, ha ottenuto il passaporto del Regno Unito. Lo ha annunciato ad Associated Press la sua famiglia e la mossa punta probabilmente a fare pressione sulle autorità egiziane per il rilascio. In una dichiarazione esclusiva ad Associated Press oggi, la famiglia di Abdel-Fattah ha riferito che l’attivista ha ottenuto la cittadinanza britannica tramite la madre, Laila Soueif, professoressa di matematica all’università del Cairo, che è nata a Londra. La famiglia spiega di avere provato a ottenere il passaporto britannico per Abdel-Fattah come possibile via d’uscita alla sua “impossibile disavventura”: ha chiesto un’indagine su presunte violazioni dei diritti di Abdel-Fattah da quando è stato arrestato a settembre del 2019 e ha richiesto che all’attivista venga consentito di comunicare con gli avvocati della famiglia nel Regno Unito e che gli vengano consentite visite consolari in carcere. “Questo è un cittadino britannico detenuto illegalmente, in condizioni spaventose, semplicemente per avere esercitato i suoi diritti base all’espressione pacifica e all’associazione”, ha dichiarato ad AP Daniel Furner, uno degli avvocati della famiglia.

